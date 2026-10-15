“No tengo más plata”, respondió el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, a los transportistas que protestaron esta mañana en Mollendo para exigir la reparación de las calles deterioradas y mayor fiscalización del tránsito.

La autoridad afirmó que la municipalidad cuenta con solo 6 millones 800 mil soles para ejecutar obras y planteó que los gremios participen en el presupuesto participativo para priorizar los trabajos viales.

La movilización fue encabezada por integrantes del Sindicato Único de Transportistas de la provincia de Islay, junto a otras asociaciones. Los manifestantes partieron de la zona del Obelisco y llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Islay, donde exigieron dialogar directamente con el alcalde.

Además de las pistas en mal estado, los transportistas reclamaron acciones contra las unidades que prestan el servicio de manera informal y mayor control sobre los vehículos estacionados en las vías públicas, que, según señalaron, generan congestión vehicular. También pidieron la reestructuración de la Gerencia de Transportes.

Durante el encuentro se produjeron intercambios verbales entre los dirigentes y la autoridad edil. Los transportistas cuestionaron que sus demandas no hayan sido atendidas pese a las promesas desde inicio de gestión y exigieron respuestas frente a los problemas que afectan diariamente el servicio.

Ante los reclamos, Ale Cruz sostuvo que la municipalidad no dispone de más recursos para ejecutar obras y sugirió a los representantes de los gremios presentar sus proyectos en el presupuesto participativo, con el objetivo de que el mejoramiento de las vías sea considerado entre las prioridades de inversión.

El alcalde precisó que el gerente de Transportes renunció el lunes y está en busca de un nuevo gerente que cumpla el perfil para el cargo. Tras la protesta, el alcalde y los dirigentes acordaron instalar mesas de trabajo y reuniones técnicas para revisar los pedidos de los transportistas y buscar soluciones a los problemas del sector.