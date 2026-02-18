Las labores de limpieza en la carretera de Andagua continúan, aunque hasta el momento no se harestablecido completamente el tránsito vehicular. Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la carretera AR-106 permanece inundada debido al desborde del río Quechaña, en la provincia de Castilla.

En la zona afectada se trabaja con un volquete y una retroexcavadora de la municipalidad distrital de Andagua, sin embargo, la vía continúa interrumpida desde el 16 de febrero, perjudicando a los conductores y los pobladores que necesitan trasladarse para sus actividades cotidianas.

Asimismo, se reportó recientemente el ingreso de un huaico en el badén Quello Quello, en la carretera Ayo-Andagua, lo que complicó aún más la situación de los pobladores.

Vía Andagua- Ayo está bloqueada por el ingreso de huaico (Foto: Difusión)

Con el objetivo de habilitar el tránsito para vehículos pequeños, las autoridades habilitaron una vía alterna por el sector Las Torres, permitiendo el paso restringido solo para autos, mientras continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación en los tramos afectados.

Las continuas lluvias que se registran en las diferentes provincias de la región agravan el mal estado de las trochas carrozables.

