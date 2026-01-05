La consejera por la provincia de Camaná, Norma Ortega, fue elegida como presidenta del Consejo Regional de Arequipa para el último año de gestión, periodo 2026, mientras que su colega Roxana Llamocca Huayhua, representante de la provincia de Condesuyos, la acompañará como vicepresidenta.

Fueron 10 los consejeros quienes votaron a favor de la única propuesta presentada realizada por el consejero Aaron Maldonado. El representante de la provincia de Caravelí, argumentó que la candidatura respondía a un criterio de equidad de género, al señalar que durante la actual gestión la presidencia del Consejo fue ocupada únicamente por varones.

El legislador regional César Huamantuma tuvo la intención de proponer como candidata a su colega Marleny Arminta, pero desistió de la misma, debido a la ausencia de consejera, quien faltó a la sesión extraordinaria que se realizó esta mañana en la sede del Consejo Regional.

Los votos en contra fueron de los consejeros Fernando Cornejo, Miguel Ángel Linares y César Huamantuma.

Tras jurar el cargo, Ortega señaló que su gestión priorizará para que terminen los proyectos regionales pendientes, especialmente los hospitales Maritza Campos y Camaná, que cuentan con expedientes de saldo de obra y cuya contratación de nuevas empresas no debería extenderse más allá de este mes de enero.

También mencionó como proyectos clave el puente Arequipa–La Joya, los avances en Majes Siguas y las obras que se ejecutan en las provincias fuera de la capital. Asimismo, aseguró que la fiscalización desde el Consejo Regional continuará hasta el último día de gestión.

Cabe precisar que Norma Ortega es del oficialismo, fue elegida por el Movimiento Regional Yo Arequipa, cuya lista fue encabezada por el gobernador Rohel Sánchez, mientras que la vicepresidenta, Roxana Llamocca, fue elegida por el Movimiento Arequipa Tradición y Futuro.

