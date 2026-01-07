El nuevo jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, anunció que su principal objetivo al asumir el cargo es recuperar la confianza de la ciudadanía, para lo cual se dispuso que todas las denuncias presentadas por los ciudadanos sean atendidas de manera obligatoria en las comisarías.

La autoridad policial dijo en RPP que se intensificará la presencia de efectivos en las zonas con mayor incidencia delictiva, así como la ejecución de operativos orientados a la prevención de delitos penales. El último lunes, el general recordó que en los últimos meses se ha registrado un incremento de hechos delictivos, a causa de las llamadas por la modalidad de escopetazo, situaciones que generan mayor percepción de inseguridad entre la población.

El general La Madrid reconoció que existe un déficit de personal policial en la región; sin embargo, afirmó que esta limitación no debería ser un impedimento para reducir los índices delictivos. En ese sentido, remarcó que se debe disminuir tanto la incidencia delictiva como la sensación de inseguridad en las calles, optimizando el uso de los recursos humanos disponibles.

Asimismo, explicó que el patrullaje integrado deberá ejecutarse en distintas zonas y de manera estratégica, a fin de evitar la duplicidad de funciones entre la Policía Nacional y los serenos de las municipalidades distritales.

En relación con el reclamo de las juntas vecinales por la reducción de categoría de la comisaría de Independencia a comisaría rural, en el distrito de Alto Selva Alegre, el jefe policial aseguró que no se reducirá el número de efectivos. Precisó que los 40 policías asignados se mantendrán y que, además, se designarán oficiales, ya que anteriormente no se contaba con ellos.

El general La Madrid informó también que se reunirá con el alcalde distrital de Alto Selva Alegre, Alfredo Benavente, para solicitar que la municipalidad se haga cargo del mantenimiento de dos patrulleros que se encuentran malogrados, pues a la fecha, solo una unidad policial estaría operativa en la zona.

VIDEO RECOMENDADO