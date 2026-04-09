"Jesucristo, el musical" se presenta hoy y mañana en el Teatro Municipal de Arequipa
"Jesucristo, el musical" se presenta hoy y mañana en el Teatro Municipal de Arequipa

Una versión moderna de la muerte de Jesús será interpretada por artistas universitarios en la obra “Jesucristo, el musical” que combina una estética visual impactante, recursos escénicos dinámicos y la participación de más de 40 artistas en esena.

Se trata de una producción de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y que se efectuará los días 9 y 10 de abril en el Teatro Municipal de Arequipa.

La directora, Lina Alviz Peñalva, explicó que dicha presentación se prepara desde enero y busca ofrecer una versión contemporánea de la historia para acercarla al público actual. Uno de los cambios principales está en la propuesta visual, el vestuario y la construcción de personajes para darle un enfoque más moderno a la representación.

“Antes se utilizaban túnicas tratando de replicar la época, pero ahora hemos cambiado el vestuario y la ideología de los personajes para que el público se identifique con lo que ve en el escenario”, explicó. El espectáculo contará con la participación del coro polifónico de la universidad y una banda musical que acompañará en vivo las interpretaciones. Cuentan con el apoyo de la Subgerencia de Cultura de la comuna provincial.

El teatro se abre a las 6:00 p.m. y la función comenzará a las 6:30 p.m., se recomienda al público asistir con anticipación.

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