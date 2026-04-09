Una versión moderna de la muerte de Jesús será interpretada por artistas universitarios en la obra “Jesucristo, el musical” que combina una estética visual impactante, recursos escénicos dinámicos y la participación de más de 40 artistas en esena.

Se trata de una producción de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y que se efectuará los días 9 y 10 de abril en el Teatro Municipal de Arequipa.

La directora, Lina Alviz Peñalva, explicó que dicha presentación se prepara desde enero y busca ofrecer una versión contemporánea de la historia para acercarla al público actual. Uno de los cambios principales está en la propuesta visual, el vestuario y la construcción de personajes para darle un enfoque más moderno a la representación.

“Antes se utilizaban túnicas tratando de replicar la época, pero ahora hemos cambiado el vestuario y la ideología de los personajes para que el público se identifique con lo que ve en el escenario”, explicó. El espectáculo contará con la participación del coro polifónico de la universidad y una banda musical que acompañará en vivo las interpretaciones. Cuentan con el apoyo de la Subgerencia de Cultura de la comuna provincial.

El teatro se abre a las 6:00 p.m. y la función comenzará a las 6:30 p.m., se recomienda al público asistir con anticipación.