El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tiene más de cuatro obras por administración directa que están paralizadas, pese a que la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez colocó la primera piedra.

Un ejemplo, es el tramo III de la pista Cuatro Carriles, en el Cono Norte, que no avanza.

Lo mismo sucede con el puente Pacchas, Añashuayco II, estos últimos el GRA resolvió el contrato con las concesionarias, pero no hay señales de destrabar las obras.

La máxima autoridad regional explicó que algunas obras se retrasan porque los procesos de licitación no prosperan debido a que las empresas no se presentan o no cumplen con los términos de referencia (TDR) y se tiene que volver a realizar la convocatoria, lo que provoca demora de tres meses.

RESPONSABILIZAN A LOGÍSTICA DE ENTRAMPAR EXPEDIENTES TÉCNICOS

Sin embargo, las licitaciones no serían el único inconveniente, pues en una reunión del 8 de julio que se realizó en la sede central del GRA, funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), gerentes y técnicos acusaron al área de Logística de entrampar los expedientes técnicos, porque no responden las observaciones que se debe subsanar y si lo hacen, tardan entre una o dos semanas.

El gerente general del GRA Yony Apaza Yucra, indicó que en Logística cambian residentes de obra, coordinadores, entre otros funcionarios.

Ante esto, indicó que se reunirán con los coordinadores y supervisores de cada obra para que se tenga un diagnóstico general y priorizar que obras se pueden entregar a la región en los próximos seis meses. “Vamos a conversar con los funcionarios de Logística para ver qué sucede y porqué hay tantas quejas”, expresó Apaza Yucra.

Recientemente el Gobierno Regional recibió S/269 millones por concepto de canon y regalías mineras para destrabar obras.