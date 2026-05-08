La ejecución de un intercambio vial en el corazón de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, proyectada por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, ha quedado estancada debido a que tres obras viales ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa no han sido liquidadas.

El alcalde bustamantino Fredy Zegarra Black precisó que las obras en la avenida Vidaurrazaga, así como el intercambio vial de los Bomberos y la intervención en Andrés Avelino Cáceres, no fueron concluidas administrativamente.

Esta demora habría impedido que su comuna reciba la autorización para planificar el proyecto del nuevo intercambio vial. “Cuando presentamos la solicitud para que nos den facultades, nos dijeron que no podían autorizar porque necesitan liquidar esa obra desde el terminal al bypass”, dijo.

Zegarra Black reiteró que la plataforma comercial requiere un intercambio vial con paso a desnivel para mejorar el flujo vehicular y descongestionar el tránsito de los vehículos, aunque el diseño preliminar existe, reconoció que el proyecto quedó solo en idea debido a que a su gestión le restan apenas ocho meses. “Ese proyecto lo tenemos bajo idea, esperemos que la próxima gestión pueda ejecutarlo”, señaló.

CONVENIO DETENIDO

El burgomaestre también informó que el convenio para incorporar inspectores de tránsito en el distrito no pudo concretarse con el alcalde saliente Victor Hugo Rivera.

Explicó que la Municipalidad Provincial de Arequipa exigía que el municipio bustamantino asuma la contratación de los inspectores, pese a que los ingresos provenientes de papeletas y vehículos llevados al depósito no ingresarían a las arcas distritales. “¿Con qué íbamos a pagar a nuestros inspectores?”, cuestionó Zegarra Black y espera que la nueva autoridad provincial, Ruccy Oscco, pueda retomar el convenio.

Comerciantes de Avelino Cáceres piden el control de paraderos informales que solo generan tránsito lento y los perjudica.