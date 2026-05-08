La titular de la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Junín, Nora Flores Peñaloza, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos actos de colusión agravada cometidos en la —todavía en curso— “Ejecución del saldo de obra: Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Plaza de la Constitución”. La denuncia alcanza a «los que resulten responsables» y recoge graves deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República.

IRREGULAR. Todo se sustenta en el Informe de Hito de Control N° 007-2026, que la Contraloría ejecutó en marzo a la obra de remodelación de la Plaza Constitución —específicamente en la implementación de baños y piletas—, a cargo del Consorcio Wanka. La observación más grave fue la valorización de reflectores subacuáticos que presentan especificaciones técnicas inferiores a las exigidas en el expediente técnico. Según la denuncia, esta situación generó el riesgo de un pago en exceso por más de S/ 141 477.90.

“Es perjudicial porque no hay una coherencia entre el expediente técnico y además los componentes que comprenden; en consecuencia, una situación de esta podría de alguna manera generar algún perjuicio o en su defecto un incumplimiento de tipo contractual”, explica al respecto, el gerente Regional de Control, Victor Lizárraga Guerra.

Otra observación grave se detectó en los servicios higiénicos, donde la denuncia señala deficiencias estructurales en muros, columnas y cimientos. Estos elementos presentan segregación, fisuras y juntas frías, contraviniendo el expediente técnico y afectando la calidad, resistencia y vida útil de la obra, según la Contraloría y Procuraduría.