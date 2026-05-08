La Policía Nacional ejecutó una serie de operativos en el Callao y logró desarticular a una organización criminal acusada de extorsionar a empresas de transporte público y participar en ataques armados contra conductores en Lima y Callao. Durante las intervenciones fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos menores de edad señalados por presuntamente participar en asesinatos de transportistas.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la banda operaba bajo el nombre de Los Mexicanos 3.0. Este grupo es investigado por presuntos delitos relacionados con cobro de cupos, extorsión agravada y atentados contra empresas que se negaban a pagar dinero a cambio de continuar operando.

Lista de detenidos

Entre los capturados se encuentra el ciudadano ecuatoriano Erick Abel Solórzano Litardo, de 32 años, conocido como alias ‘Loco Erick’. Según fuentes policiales, sería el presunto cabecilla de esta organización criminal.

Asimismo, fue detenida Yoselyn Guillermo Nima, de 24 años, identificada con el alias de ‘La Ñata’. Junto a ellos fueron intervenidos dos adolescentes de 15 y 17 años, conocidos como ‘Niño’ y ‘Flaco’, quienes también serían integrantes de la red delictiva.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, participó en las diligencias realizadas tras las capturas. Durante el interrogatorio a los menores, ambos reconocieron haber participado en asesinatos de transportistas a cambio de pagos de 1.500 soles por cada crimen.

Las autoridades vinculan a esta organización con el ataque armado contra una combi de transporte público ocurrido en marzo en la autopista Autopista Ramiro Prialé, en el distrito de Ate. Ese atentado dejó al menos cinco personas heridas.

La banda también es investigada por otro ataque registrado durante un velorio en el Cercado de Lima. En ese hecho una mujer murió y varias personas resultaron heridas.

¿Que encontró la PNP?

A través de sus plataformas oficiales, la Policía Nacional del Perú informó detalles sobre el modo en que operaba esta organización. La institución indicó que realizaban amenazas, seguimiento a transportistas y ataques armados contra quienes rechazaban pagar cupos.

“Esta organización criminal operaba mediante amenazas, reglaje y ataques armados contra transportistas que se negaban a pagar cupos, utilizando armas de fuego, explosivos y vehículos con placas adulteradas para ejecutar sus actos delictivos”, se lee en el comunicado.

Durante los operativos, los agentes incautaron un revólver con la serie erradicada y varias municiones. Además, hallaron cuatro dinamitas, placas imantadas con requisitoria y un vehículo que habría sido utilizado en actividades ilícitas.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas vinculadas a esta organización criminal. La Policía también busca establecer la participación de los detenidos en otros ataques registrados contra el sector transporte.