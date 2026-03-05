El obrero Baltazar Chuctaya Yauli, fue recluido en el penal de varones de Socabaya con nueve meses de prisión preventiva, tras ser acusado de intentar matar a su conviviente, una mujer de nacionalidad boliviana a quien le cortó el cuello con el pico roto de una botella.

El Juzgado Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, aceptó la medida restrictiva planteada por la fiscalía especializada que investiga al trabajador por el presunto delito de feminicidio en el grado de tentativa; la prognosis de pena planteada en la audiencia sugiere que el acusado podría recibir hasta 14 años de prisión por la violenta agresión contra la madre de sus hijos que perpetró el fin de semana, en el distrito de Cerro Colorado.

Según la investigación realizada por la Fiscalía, el 1 de marzo, Baltazar Chuctaya y su conviviente acudieron a una reunión familiar que se desarrolló en un inmueble ubicado en la avenida Bicentenario, en Cerro Colorado. Tras ingerir licor, la pareja tuvo una discusión en la que el obrero reaccionó con mayor violencia ya que rompió una botella y utilizó el vidrio para atacar a la mujer, cortándole el cuello.

Un taxista que pasaba por el lugar fue quien brindó ayuda a la víctima, trasladándola a un centro de salud, adonde también se trasladaron efectivos de la Policía para intervenir al agresor.

Se supo que la agraviada era víctima de constante violencia pues Baltazar Chuctaya enfurecía cada vez que tenían discusiones surgidas por el pedido de atención a sus hijos. Durante las diligencias posteriores a la agresión, la familia del trabajador trató de convencer a la víctima para que se retracte en la denuncia al ser analfabeta e instrumentalizar su necesidad económica, pero no lograron su cometido.

La fiscalía presentó los certificados médicos de la agraviada, declaraciones y otras evidencias para sustentar el pedido de prisión.

VIDEO RECOMENDADO