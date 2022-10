El proceso de reasignación de los trabajadores del sector Salud concluyó con el maltrato a los que participaron en el concurso y con unos 80 asistenciales que ganaron sus puestos en el hospital Honorio Delgado, pero que no pueden acceder a las mismas debido a que en el nosocomio no se hizo la reconversión de las plazas para bajarlas de nivel.

De los 342 trabajadores que accedieron a una de las 677 plazas puestas a concurso, 262 fueron convocados al Palacio del Deporte en Bustamante y Rivero para entregarles su carta de presentación y resolución respectiva para que ocupen sus nuevos puestos en las 8 unidades ejecutoras.

Sin embargo, la ceremonia que debió empezar a las 9 de la mañana, se retrasó cerca de tres horas por la ausencia de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. “Si esperamos 20 años, esperar unas horas más no cuesta mucho”, indicaron con cierta desazón algunos reasignados.

Además de la demora, el problema de fondo es que 80 de los reasignados no asistieron para la entrega de sus documentos porque en el hospital regional no se hizo el acto resolutivo para bajar el nivel de sus plazas para que puedan ser cubiertas con los ganadores.

Esto motivó a que antes de la ceremonia, el gerente de Salud Christian Nova, y el director del hospital, Juan Carlos Noguera, sostuvieron una reunión en el nosocomio y no terminó nada bien porque acabaron peleando en el hall del hospital frente a la sorpresa de los usuarios y trabajadores.

“Si ellos hicieron la reconversión para su proceso de asenso interno, no entendemos por qué no lo hacen ahora para los reasignados, qué interés hay detrás de eso. Los trabajadores están en stand by de momento y la comisión (de reasignación) debe resolver esto cuanto antes”, dijo el gerente de Salud, quien no descarta plantear a la gobernadora la salida de Juan Carlos Noguera.