El Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra José A. Benítez M., por el presunto delito de tentativa de feminicidio, por intentar asesinar a su conviviente en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná en Arequipa.

De acuerdo con la investigación del Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Camaná, el hecho ocurrió la madrugada del 18 de abril, cuando el imputado habría atacado a la víctima dentro de la vivienda que ambos compartían.

En medio de una ruptura de la relación, el hombre la amenazó con un cuchillo, la hirió en la pierna y luego la estranguló hasta hacerla perder el conocimiento. Sin embargo, la intervención de una tercera persona en respuesta de los gritos, evitó un desenlace fatal

Según la Fiscalía, tras la agresión el investigado intentó provocar una explosión manipulando un balón de gas, lo que puso en riesgo no solo a la víctima, sino también a su hijo menor y a otras personas que se encontraban en el inmueble. Todos lograron salir a tiempo.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Vargas Salazar sustentó que el ataque se produjo en un contexto de violencia de género, luego de que la víctima decidiera terminar la relación. Este elemento, junto a las pruebas presentadas, permitió al juez ordenar la prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.