La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa realizó este viernes 24 el sorteo de 11 mil 196 miembros de mesa que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La lista provisional será publicada tras el acto y corresponde a las mil 244 mesas de sufragio que se instalarán en los 120 locales de votación de su jurisdicción.

La jefa de la ODPE Arequipa, Linda Medina Veneros, informó que la entidad atenderá a 371 mil 64 electores de los distritos de Arequipa, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Chiguata y San Juan de Tarucani.

Además, en la región Arequipa funcionarán siete ODPE, con un millón 234 mil 587 electores, 497 locales de votación y 4 mil 195 mesas.

Tras el sorteo, la funcionaria explicó que desde hoy los ciudadanos pueden verificar si fueron designados como miembros de mesa mediante la página web de la ONPE ingresando su número de DNI. Asimismo, recordó que el periodo de tachas se desarrollará los días 30 y 31 de julio, así como el 1 de agosto, para ciudadanos que estén impedidos por ley de ejercer el cargo.

Medina también indicó que, una vez resueltas las tachas, se publicará la relación definitiva para que los ciudadanos puedan presentar excusas o justificaciones. Añadió que los miembros de mesa recibirán dos jornadas de capacitación, programadas para el 20 y 27 de septiembre, y quienes cumplan toda la jornada electoral recibirán un incentivo económico de S/165.

La titular de la ODPE también exhortó a los ciudadanos sorteados a asumir la responsabilidad del cargo y asistir a las capacitaciones y recordó que quienes no instalen la mesa de sufragio serán sancionados con una multa de S/275, mientras que la oficina continuará atendiendo consultas y trámites relacionados con el proceso electoral hasta la culminación de los comicios.