Los bañistas y pescadores deberán extremar las precauciones en el litoral arequipeño debido a la presencia de oleajes anómalos que continuarán hasta el domingo 29 de noviembre. Las condiciones del mar aumentarán progresivamente y podrían alcanzar fuerte intensidad, principalmente en las playas abiertas y semiabiertas de las provincias de Islay, Camaná y Caravelí.

La advertencia fue emitida por la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Ante este panorama, se recomienda evitar ingresar al mar y suspender las actividades pesqueras, deportivas y recreativas mientras persistan las condiciones peligrosas. También se pide a la población respetar las señalizaciones, las alertas de las autoridades marítimas y las indicaciones de los salvavidas, para evitar que las personas sean arrastradas por la fuerza de las olas.

INCREMENTO DE TEMPERATURA

A esta situación se suma otro aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevé un incremento de la temperatura diurna y nocturna, de moderada a extrema intensidad, entre el miércoles 25 y el sábado 28 de noviembre, tanto en la costa como en la sierra del país.

En la costa sur se esperan temperaturas mínimas de entre 16 °C y 20 °C, mientras que en la sierra sur podrían oscilar entre 2 °C y 12 °C. Además, se pronostican ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora durante las tardes. En Arequipa, el aviso contempla posibles afectaciones en distritos de sus ocho provincias: Arequipa, Caravelí, Camaná, Islay, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

Caravelí : Acarí, Ático, Atiquipa, Bella Unión, Cahuacho, Caravelí, Cháparra, Huanuhuanu, Jaquí, Lomas, Quicacha y Yauca.

: Acarí, Ático, Atiquipa, Bella Unión, Cahuacho, Caravelí, Cháparra, Huanuhuanu, Jaquí, Lomas, Quicacha y Yauca. Camaná: Camaná, José María Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, Quilca y Samuel Pastor.

Camaná, José María Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, Quilca y Samuel Pastor. Islay: Mollendo, Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía y Punta de Bombón.

Mollendo, Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía y Punta de Bombón. La Unión : Alca, Charcana, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Toro y Cotahuasi.

: Alca, Charcana, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Toro y Cotahuasi. Castilla : Aplao, Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Huancarqui, Machaguay, Pampacolca, Tipán, Uñón, Uraca, Viraco y Orcopampa.

: Aplao, Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Huancarqui, Machaguay, Pampacolca, Tipán, Uñón, Uraca, Viraco y Orcopampa. Caylloma : Majes, Chivay, Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y Yanque.

: Majes, Chivay, Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y Yanque. Condesuyos: Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Río Grande, Salamanca y Yanaquihua.

Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Río Grande, Salamanca y Yanaquihua. Arequipa: Alto Selva Alegre, Arequipa (Cercado), Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vítor, Yanahuara, Yarabamba y Yura.

Se debe mantener la precaución tanto en las playas como en las zonas expuestas a los vientos. El Senamhi e Indeci recomiendan asegurar techos, ventanas y objetos que puedan desprenderse, además de mantenerse informados sobre las actualizaciones de los avisos meteorológicos.