La Capitanía de Puerto de Mollendo emitió el Aviso de Capitanía N.º 012-2026 alertando sobre oleajes anómalos en el litoral peruano desde la tarde de hoy, afectando la actividad pesquera y la actividad turística de los bañistas en la zona costera desde San Juan de Marcona hasta Tacna.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno se iniciará la tarde del viernes 6 de marzo con oleaje ligero proveniente del suroeste. La intensidad aumentará a moderada desde la mañana del lunes 9 de marzo y en la noche se intensificará a fuerte. Posteriormente, el oleaje disminuirá gradualmente, pasará a moderado la tarde del martes 10 de marzo y a ligero desde la tarde del miércoles 11.

En el litoral del norte del país, en el puerto Callao, el oleaje será desde este sábado e irá variando su intensidad hasta el 11 de marzo.

La Capitanía de Mollendo emitió la alerta

Las autoridades indicaron que el mayor impacto se registrará en playas abiertas o semiabiertas, por lo que recomendaron a la población adoptar medidas de seguridad.

Asimismo, se exhortó a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas en el mar a asumir medidas de prevención para evitar riesgos.

Según el aviso de la capitanía, la fase lunar de lula llena influirá en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras.

