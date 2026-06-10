En la región Arequipa la contabilización de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales llegó al 99.407%, que representa a 4 mil 190 actas. Las 25 restantes (0.593 %) fueron observadas y serán evaluadas por los jurados electorales especiales respectivos.

La mayor observación corresponde a votos impugnados en 13 mesas de sufragio, con un total de 96 cédulas, correspondientes a los distritos de Alto Selva Alegre (1), Cayma (15), Cerro Colorado (18), Jacobo Hunter (44), Yanahuara (1), Mariscal Cáceres (1),Nicolás de Piérola (1), Samuel Pastor (10), Acarí (3) e Islay-Matarani (2).

Sigue el caso de actas ilegibles en 6 mesas de sufragio de Cayma, Cerro Colorado, La Joya, Yanahuara y Deán Valdivia (2), observándose sobre todo la escritura de los números registrados en la cantidad de votos.

ERRORES

Cuatro de estos documentos de escrutinio son señalados por aparentes errores aritméticos en la suma de los votos. En la mesa 008067 de Alto Selva Alegre solo se anotaron los votos de los candidatos (229), sin embargo, la suma total es de 252.

En la 07916 de Jacobo Hunter se consignó un total de 300 sufragios emitidos, pese a que el acta solo se consideran a 256 ciudadanos.

En el caso de la mesa 009319 de Cocachacra, la suma total de votos válidos es de 241, pese a que la cantidad correcta debiera ser de 240.

De otro lado, para la mesa 009187 de Iray, el tercer miembro de mesa firmó con su huella digital las actas de instalación, sufragio y escrutinio. Mientras que la mesa 009365 de Mejía fue observada por estar incompleta en el acta , donde los miembros de mesa no consignaron el total de ciudadanos que votaron y las cédulas que no se utilizaron.

La provincia de Arequipa con la mayor cantidad de actas observadas, con 12 en total, seguida de Islay con 7.