El niño de 9 años que el 18 de abril cayó desde el tercer piso en el Centro de Atención Residencial (CAR) San José de La Joya, será sometido a una compleja operación en el hospital Honorio Delgado Espinoza, luego de que los médicos confirmaran que presenta una fractura en las vértebras lumbares.

El director del nosocomio regional, Carlos Medina, refirió que tras una minuciosa evaluación de su caso y los estudios correspondientes, no fue necesario su traslado hacia la capital para intervenir en la zona dañada, por lo que se programó para hoy la intervención quirúrgica que podría tomar entre dos a tres horas y será realizada por un equipo multidisciplinario compuesto por neurocirujanos, médicos residentes, una enfermera circulante, enfermera instrumentista y especialistas en anestesiología.

POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN

Medina aclaró que, hasta el momento, no se ha confirmado una lesión medular completa. Es decir, la médula no habría sido dañada en su totalidad, lo que mantiene abierta la posibilidad de recuperación, dependiendo del resultado de la cirugía y del tratamiento posterior del menor que demandaría entre dos a tres meses con terapia física, apoyo médico permanente y soporte sicológico.

Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la inmovilización del niño en su cama que fue advertida por una madre de familia que tuvo contacto con la madre biológica del menor. Al respecto, Medina explicó que se dispuso una sujeción mecánica para evitar que se mueva y agrave la lesión.

Según dijo, cuando existe una fractura en la columna, el paciente debe permanecer inmovilizado, ya que cualquier movimiento podría comprometer aún más la médula.

El caso del menor fue aun más particular ya que tiene una deficiencia de atención que dificultó que esté inmóvil por si solo. “No se ha cometido ningún abuso, la sujeción ha sido para evitar que sufra un daño grave”, remarcó el director.