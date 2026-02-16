Del 20 al 22 de marzo se realizarán las operaciones en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, con la intervención quierúrgica de 36 a 40 pacientes con fisura labial y/o paladar hendido, a niños con diagnóstico de labio fisurado desde los seis meses de edad y de paladar hendido desde el año de edad.

La jornada organizada por Operación Sonrisa Perú, prevé evaluar a unos 100 pacientes provenientes de Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Ayacucho, Tacna y Madre de Dios e intervenir a un mínimo de 36 pacientes.

Según el cronograma, los exámenes de laboratorio se realizarán el 17 de marzo, las evaluaciones médicas integrales el 18 y las intervenciones quirúrgicas los días 20, 21 y 22 del mismo mes. Los pacientes serán atendidos por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en cirugía plástica, pediatría, anestesióloga, odontología, nutrición, terapia de lenguaje y psicología. Las cirugías y el tratamiento postoperatorio no tendrán costo.

También pueden inscribirse gestantes cuyos bebés hayan sido diagnosticados con esta condición. Las personas pueden contactarse a través del número 987014816 o registrarse de manera virtual en el link https://forms.gle/NNyjJH5KLYoFYpfc9

En el Perú nacen en promedio 700 niños al año con fisura labial y/o paladar hendido, una condición que requiere atención especializada y oportuna para mejorar su calidad de vida.

