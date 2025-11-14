El Poder Judicial ordenó la captura inmediata de Percy Oswaldo Zegarra Ponce, un chofer condenado a 14 años de prisión efectiva por realizar tocamientos indebidos a una niña de 7 años en el distrito de Mollendo, provincia de Islay en Arequipa.

La decisión fue adoptada por el Segundo Juzgado Colegiado Transitorio especializado en delitos de violencia contra mujeres y familias, luego de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones confirmara la sentencia y dispusiera su ejecución inmediata.

El caso llegó a juicio gracias a la denuncia de la madre de la menor, quien acudió a la comisaría después de que su hija le contó los abusos que, según la investigación fiscal, ocurrieron repetidas veces entre febrero de 2020 y enero de 2021 en una vivienda de Mollendo.

Durante el proceso, las juezas Johanna Lozano Rosado, Giovanna Flores Aquino y Ana Flores Gutiérrez consideraron que el testimonio de la niña fue claro y consistente. Además, se respaldaron en otros elementos obtenidos por la Fiscalía, lo que permitió establecer la responsabilidad penal del sentenciado.

La Fiscalía espera la detención del agresor para que cumpla los 14 años de prisión impuestos por la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

