El inicio de la estación de otoño no estará marcado por el descenso de la temperatura, el cual caracteriza a esta época del año en Arequipa. Según advirtió el especialista del Senamhi, José Luis Ticona, se presentan anomalías climáticas asociadas a la presencia del fenómeno de El Niño Costero, lo que generará condiciones más cálidas de lo habitual en el sur del país.

De acuerdo con el especialista, lejos de registrarse heladas tempranas antes del invierno, se reportan temperaturas elevadas durante las mañanas. Esta situación no solo altera el comportamiento climático típico del otoño, sino que también representa un riesgo para la población.

Uno de los principales factores de preocupación es el incremento de la radiación ultravioleta (UV), que en Arequipa alcanza niveles extremos de hasta 11, considerados altamente peligrosos para la salud. La exposición prolongada a estos niveles puede generar daños en la piel y aumentar el riesgo de enfermedades dermatológicas.

Ante este escenario, el especialista recomendó adoptar medidas de prevención, como el uso de sombreros de ala ancha, lentes de sol, ropa de manga larga y protector solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

Asimismo, indicó que, si bien el otoño será predominantemente cálido, no se descartan descensos bruscos de temperatura en determinados días. Uno de estos episodios podría registrarse este jueves, como parte de la variabilidad propia de la temporada.