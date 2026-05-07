Los vecinos de las asociaciones José Abelardo Quiñones y Enace, ubicadas en la parte alta del distrito de Cayma, advirtieron que la pista de la avenida Sol de Oro y el puente de los Rellenos se encuentran en inminente riesgo de colapsar.

El temor creció luego de que, hace una semana, se registrara un deslizamiento de tierra que provocó la caída de un poste hacia la quebrada contigua.

La situación genera preocupación en los pobladores, debido a la caída del poste que sería una señal de que la vereda, el asfalto de la vía e incluso el puente, situado a apenas 10 metros del punto afectado, podrían correr la misma suerte. La zona presenta constantes movimientos en el terreno, lo que aumenta el riesgo de un colapso estructural.

Agripina Aguilar Miranda, vecina de la avenida Sol de Oro, informó que comunicó el hecho a la Municipalidad Distrital de Cayma, pero hasta la fecha no se ha registrado la presencia de técnicos o autoridades para evaluar la emergencia.

“Parece que al alcalde Juan Carlos Linares no le importa nada. Se le hizo el alcance de lo que está pasando y no vemos ni siquiera a los barredores. El puente de los Rellenos y esta vía son nuestra única conexión con el centro de la ciudad. Si este puente colapsa, más de dos mil vecinos se van a perjudicar”, informó.

Los residentes señalan que el puente se encuentra asentado sobre un terreno de relleno cercano a una quebrada, lo que agrava la vulnerabilidad

La base estaría cediendo progresivamente, y de no intervenirse con urgencia, la estructura podría desplomarse.

LLUVIAS QUE DEJARON CONSECUENCIAS

Cayma fue uno de los distritos más golpeados por las lluvias intensas de la última temporada, registrando tres puentes colapsados en distintos sectores.

De no adoptarse medidas inmediatas, el puente de los Rellenos podría convertirse en la cuarta infraestructura en sucumbir a los daños provocados por la inestabilidad del suelo.