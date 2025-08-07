Erika Quispe Quispe, es una paciente de EsSalud que, luego de una operación por cálculo en la vesícula, le diagnosticaron un tumor cancerígeno, pero lamentablemente, mientras aumentan los síntomas y dolores, no puede continuar con sus exámenes por falta de insumos y reactivos.

Según contó la paciente, necesita de una tomografía con contraste para evaluar si es posible la intervención quirúrgica, sin embargo, la cita aún está programada para el 26 de agosto. Asimismo, no pudo concretar los exámenes auxiliares por falta de insumos.

Mientras tanto, Erika no soporta los malestares y acudió al IREN Sur en busca de una atención particular, pero le informaron que no podrían atenderla por tener el seguro de EsSalud, considerando que ente hospital atienden a pacientes con SIS.

Ante el deterioro de su salud, Erika Quispe le envió una carta al ministro de Salud César Vásquez, pidiendo la atención médica.

VIDEO