Mirian Bustamante, una mujer de 42 años, estuvo internada en el Hospital Goyeneche en Arequipa durante cinco largos años, tras un traumatismo vertebral medular, a causa de una caída desde una altura considerable. Ingresó al nosocomio el 12 de octubre de 2020, y a lo largo de su estancia, incluso durante la pandemia, ha enfrentado dificultades, pero pudo recuperarse.

Durante su hospitalización, no tuvo el soporte familiar, por ser natural de Cusco y contar con una sola hija. Sin embargo, hace apenas un mes, se logró ubicar a su hija, Lucero, quien reside en el distrito de Santiago, en Cusco. A pesar de sus propias limitaciones de salud, Lucero está predispuesta a cuidar de su madre en este nuevo capítulo de sus vidas.

El traslado de Miriam será con el apoyo de la ONG Corazones Mestizos, que ha coordinado el viaje para este sábado a las 7:00 de la mañana. La asistenta social del hospital, Miriam Chura Moscoso, destacó que el abandono de pacientes es un problema recurrente, a la fecha cuenta con seis pacientes en la misma situación.

MIRIAN BUSTAMANTE NECESITA LA AYUDA DE LOS CIUDADANOS

Con el corazón lleno de esperanza, Miriam ha expresado su deseo de reunirse con Lucero, pero también ha solicitado la ayuda de la población para cubrir algunas necesidades básicas. Ella requiere de pañales, papel toalla, papel higiénico y otros útiles de aseo personal, incluso una cama y frazadas para descansar en Cusco.

Las personas que deseen colaborar pueden hacer sus donaciones a través de Yape al número 998890689, a nombre de Viviana Curitumay, de la ONG Mestizos.

A lo largo de su estancia en el hospital, Mirian ha recibido el apoyo y la atención de los enfermeros, médicos y estudiantes en prácticas, a quienes agradeció por convertirse en su segunda familia.

VIDEO DE TRANSMISIÓN EN VIVO