El reinicio de la huelga indefinida de los médicos en el Hospital Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza afecta a cientos de pacientes que este hoy, lunes, no pudieron ser atendidos en los consultorios externos, pese a contar con citas programadas desde hace meses y realizar colas.

Desde tempranas horas, decenas de personas llegaron hasta el nosocomio con la esperanza de recibir atención médica, pero se encontraron con la paralización de los servicios. La molestia fue evidente, especialmente entre quienes habían esperado durante largo tiempo por una consulta especializada. Algunos pacientes indicaron que gestionaron su cita desde diciembre del año pasado y que la suspensión representa un nuevo retraso en sus tratamientos.

Pacientes

Los pacientes formaron largas colas pero no fueron atendidos (Foto: GEC)

La medida de fuerza fue anunciada la semana pasada por la Federación Médica Peruana, que exige el retiro del gerente regional de Salud, Walther Oporto. Los dirigentes indican que el funcionario debe dejar el cargo; sin embargo, el Gobierno Regional de Arequipa decidió mantenerle la confianza.

Los médicos también argumentan que la huelga responde al desabastecimiento de medicamentos y falta de insumos, así como las deficiencias en la gestión del sector Salud, situación que, según indican, afecta tanto al personal como a los pacientes.

En el nosocomio solo se atiende casos de emergencia y se deja de atender a aproximadamente 400 pacientes.

