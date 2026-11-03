Pacientes internados en pasadizos, baños en condiciones que podrían favorecer infecciones, ascensores malogrados, dificultades para movilizar camillas y ropa hospitalaria sucia almacenada junto a residuos hospitalarios son algunas de las deficiencias que detectó la Contraloría durante una reciente inspección al hospital Honorio Delgado Espinoza. El organismo advirtió que estas condiciones ponen en riesgo la atención y seguridad de los pacientes.

Tras la inspección realizada el 22 de septiembre, los auditores elaboraron el Informe de Visita de Control N.° 20081-2026-CG/SALUD-SVC, en el que se detalla que los corredores del área de Emergencia dejaron de ser solo zonas de tránsito. Desde hace varios años, estos espacios son utilizados para ubicar camillas con pacientes, administrar tratamientos e incluso mantenerlos hospitalizados, sin biombos ni cortinas que garanticen su privacidad y aislamiento.

Según la Contraloría, esta situación responde a la falta de ambientes disponibles y al incremento de la demanda de atención.

PROBLEMAS

En el área de Hemodiálisis se hallaron baños con paredes deterioradas, mayólicas desprendidas por la humedad y puertas en mal estado. Estos servicios son utilizados por pacientes y trabajadores, pero también para desechar líquidos de diálisis, lo que genera riesgo de contaminación cruzada. Además, en otro ambiente se detectó el almacenamiento de ropa hospitalaria sucia junto con residuos sólidos hospitalarios.

A estas deficiencias se suman las dificultades para trasladar a los pacientes entre los distintos servicios. Dos de los cuatro ascensores de la torre hospitalaria se encuentran fuera de funcionamiento debido a su antigüedad y desgaste. Los otros dos deben cubrir el traslado de pacientes, alimentos e insumos. Asimismo, en el área de Hemodiálisis, un desnivel entre pisos dificulta el desplazamiento de camillas y sillas de ruedas.

Contraloría exhortó al Gobierno Regional de Arequipa a adoptar medidas preventivas y correctivas inmediatas.