La captura de delincuentes no es suficiente si posteriormente recuperan su libertad y vuelven a cometer delitos. Ese fue uno de los problemas que puso sobre la mesa el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, al anunciar una convocatoria a las máximas autoridades del sistema de justicia.

El jefe del Gabinete citó a Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, y a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, a una sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.

La reunión tendrá como eje mejorar la respuesta de las instituciones frente a la criminalidad.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se busca reducir las trabas administrativas y conseguir que las intervenciones de la Policía Nacional se traduzcan en sanciones dentro del marco legal.

Desde Trujillo, Galarreta explicó que enfrentar la inseguridad requiere algo más que desplegar policías y militares en las calles. En ese sentido, resaltó la necesidad de que el Ministerio Público participe en los operativos del Comando Unificado Pataz para garantizar el sustento legal de las acciones.

#PCMInforma | Premier Galarreta convoca a cerrar filas contra la criminalidad. El jefe del gabinete anunció que convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a una próxima reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que él preside. El objetivo es articular acciones, eliminar trabas burocráticas y lograr que las intervenciones policiales se traduzcan en sanciones conforme a ley. Añadió que en sesiones posteriores la comisión citará al @OSIPTEL, la UIF de la @SBSPERU y a las empresas de telefonía para sumar sus capacidades técnicas frente a la delincuencia. La lucha contra el crimen exige una respuesta firme y coordinada de todo el Estado. ¡El Perú responde! — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 3, 2026