La captura de delincuentes no es suficiente si posteriormente recuperan su libertad y vuelven a cometer delitos. Ese fue uno de los problemas que puso sobre la mesa el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, al anunciar una convocatoria a las máximas autoridades del sistema de justicia.
El jefe del Gabinete citó a Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, y a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, a una sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.
La reunión tendrá como eje mejorar la respuesta de las instituciones frente a la criminalidad.
Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se busca reducir las trabas administrativas y conseguir que las intervenciones de la Policía Nacional se traduzcan en sanciones dentro del marco legal.
Desde Trujillo, Galarreta explicó que enfrentar la inseguridad requiere algo más que desplegar policías y militares en las calles. En ese sentido, resaltó la necesidad de que el Ministerio Público participe en los operativos del Comando Unificado Pataz para garantizar el sustento legal de las acciones.
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