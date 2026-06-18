Un niño de dos años que llegó al hospital Honorio Delgado Espinoza tras tragarse una moneda no pudo ser atendido en el establecimiento por la falta de un equipo básico de endoscopía. El caso ha puesto en evidencia la urgente necesidad de potenciar al nosocomio regional que se ha quedado sin la capacidad para resolver diversas emergencias.

El médico gastroenterólogo Edgar Zela explicó que, desde hace unos días, el único equipo disponible dejó de funcionar. Con ello, el hospital quedó sin endoscopio alto, instrumento indispensable para revisar el esófago, el estómago y parte del intestino delgado. Este procedimiento permite retirar cuerpos extraños, diagnosticar y tratar hemorragias digestivas, así como intervenir oportunamente en pacientes con cuadros graves.

“Ayer vino niño por un cuerpo extraño, no pudimos solucionar el problema y tuvimos que referirlo al Goyeneche donde no sé si puedan atender el problema. Si una persona llega con hemorragia digestiva alta, no podemos diagnosticar ni tratar al paciente”, advirtió el especialista.

El riesgo puede ser mayor cuando se trata de objetos peligrosos, como pilas de botón. Zela explicó que, si un menor ingiere una de estas baterías, la atención debe ser inmediata, pues puede ocasionar perforaciones en pocas horas y terminar en una cirugía de alta complejidad, incluso con ingreso a cuidados intensivos.

“Una pila de botón puede perforar dentro de las 24 a 48 horas. Ese paciente debe ser manejado en el momento”, sostuvo.

SIN EQUIPO PARA DESPISTAJE DE CÁNCER DE COLON

La falta de equipamiento también afecta a pacientes adultos. El hospital no cuenta con colonoscopio operativo, lo que limita el despistaje de cáncer de colon. Tampoco puede atender adecuadamente a personas con hemorragias digestivas, sangrados variciales u otras emergencias que requieren endoscopía para detener el sangrado o identificar el origen del problema.

La falta de equipos no es reciente. El médico señaló que viene desde hace años y que incluso desde el 2023 existía un proyecto de inversión de 6 millones de soles gestionado ante el Gobierno Regional de Arequipa para adquirir instrumental especializado. Sin embargo, pese a reuniones y promesas, la compra nunca se concretó.

“Nos hemos sentado con el gobernador, con la vicegobernadora y con logística pero de las promesas no se pasó”, cuestionó el médico.

Para el especialista, resulta contradictorio que un hospital de nivel III no cuente con equipos elementales para procedimientos que forman parte de la atención básica en gastroenterología. Recordó que otros hospitales de provincias cuentan con varias torres de endoscopía, mientras que el Honorio Delgado no tiene actualmente ni el equipo mínimo para resolver emergencias.