Los pacientes renales del hospital Honorio Delgado protestaron por las dificultades que afrontan para acceder a medicamentos e insumos necesarios para sus tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Según denunciaron, la situación no es reciente y se habría agravado en los últimos meses, afectando directamente la continuidad y calidad de sus atenciones.

Federico Calcina, representante de los pacientes, señaló que una de las principales molestias es la falta de respuestas claras del hospital. Indicó que en reiteradas ocasiones les habrían informado que los medicamentos llegarían en una semana, pero luego, al volver a consultar, les comunicaban que recién se realizaría la compra. “Nos engañan, nos mienten”, expresó consternado durante la protesta.

Entre los medicamentos e insumos reclamados por los pacientes figuran la heparina, el hierro y otros productos que, según indicaron, son necesarios para complementar su tratamiento. Calcina sostuvo que algunos de estos medicamentos no se estarían entregando desde hace aproximadamente cuatro meses. La mayor preocupación se centra en la heparina, medicamento usado durante la hemodiálisis para evitar que la sangre se coagule mientras el paciente permanece conectado a la máquina.

COMPROMISO DEL HOSPITAL

Frente a los reclamos, el subdirector del hospital, José Tanco, reconoció que hay dificultades por la falta de heparina, pero sostuvo que se trata de un problema de alcance nacional. “No solo ocurre en el Minsa, también en EsSalud”, afirmó, y agregó que, en el caso de los pacientes de diálisis peritoneal, el hospital consiguió 200 bolsas, las cuales serán distribuidas a los usuarios que las requieren.

Además, indicó que el proceso de adquisición ya cuenta con buena pro y que el proveedor tendría entre cinco y seis días para entregar un lote mayor. Según Tanco, el hospital espera recibir más de 800 bolsas la próxima semana.