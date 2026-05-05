Más de 600 niños y niñas fueron atendidos durante una jornada de salud integral organizada por EsSalud Ica en la institución educativa Fray Ramón Rojas, ubicada en el distrito de Santiago. En esta actividad, realizada en el marco de la “Semana de las frutas y las verduras”, los escolares recibieron orientación sobre hábitos de alimentación saludable.

Prevención en salud

La intervención permitió acercar servicios médicos especializados a la población escolar y brindar atención oportuna a un total de 650 estudiantes, de los cuales 350 son asegurados. Asimismo, se puso especial énfasis en la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de estilos de vida saludables desde la infancia.

Durante la jornada se ofrecieron servicios en especialidades como medicina general, nutrición, psicología, obstetricia e inmunizaciones. Este enfoque integral permitió evaluar el estado de salud de los estudiantes, identificar factores de riesgo y brindar recomendaciones personalizadas.

En ese contexto, los especialistas destacaron la importancia de incorporar frutas y verduras en la dieta diaria, resaltando su valor nutricional para el adecuado crecimiento, así como para el desarrollo físico e intelectual de los niños. Además, se promovieron prácticas saludables que pueden ser replicadas tanto en el hogar como en la escuela.

La iniciativa fue posible tras el convenio interinstitucional entre la Red Asistencial Ica y las instituciones educativas de la zona, lo que permite fortalecer las estrategias de atención primaria y llevar los servicios de salud directamente a las aulas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO