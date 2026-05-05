Latina Televisión, mediante un video de promoción, anunció el próximo estreno del programa “Me caigo de risa”, una exitosa apuesta de humor que llegará muy pronto a la pantalla y que marca la reaparición de José Peláez. El citado espacio que es un formato internacional, es reconocido por su dinámica ágil, juegos escénicos y situaciones cargadas de humor, donde un elenco de figuras pondrá a prueba su talento para hacer reír.“

“Estoy muy feliz de estar de vuelta y muy afortunado de tener una nueva oportunidad para entrar a los hogares de las familias peruanas. Llevamos meses trabajando en este formato que ha dado la vuelta al mundo, junto con Latina y Rayo en la Botella, responsables de tantos espacios exitosos en el Perú como ‘Yo Soy’, ‘El Gran Chef Famosos’, entre otros”, dice el popular conductor de televisión.

El regreso de José Peláez a la conducción de este nuevo programa promete una combinación de carisma, improvisación y cercanía con el público, en una propuesta fresca que busca conquistar a toda la familia. “Me Caigo de Risa” llegará muy pronto a las pantallas de Latina Televisión para llenar de risas y diversión los hogares peruanos.