Hace varios meses, la vida de Alcides Gastelú y su esposa transcurre entre los pasillos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en Arequipa. Ambos dejaron su hogar en Azángaro, Puno, para acompañar a su hijo Jordan, de apenas 8 años, quien lucha contra la leucemia y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La situación económica de la familia es cada vez más difícil. Por ello, Alcides decidió hacer un llamado a la solidaridad de la población y solicitar una oportunidad laboral que le permita cubrir los gastos que demanda el tratamiento de su hijo.

El padre contó que llegó a Arequipa junto a su familia en diciembre de 2025, cuando el menor fue diagnosticado con esta enfermedad. Sin embargo, debido a la alta demanda de pacientes, el tratamiento especializado recién empezó en mayo de este año.

Mientras esperan la recuperación del pequeño Jordan, la pareja enfrenta una dura realidad. Al no contar con familiares ni una vivienda en la ciudad, ambos pernoctan en los pasillos del hospital para mantenerse cerca de su hijo.

Manifestó que cualquier empleo le ayudaría a solventar los gastos diarios y continuar acompañando a su hospitalizado. Alcides tiene experiencia en construcción civil y está dispuesto a desempeñarse en diferentes oficios. Las personas que deseen brindarle una oportunidad de trabajo o apoyarlo económicamente por Yape pueden comunicarse al número 986 739 144.

La preocupación de la familia es aún mayor porque en Azángaro quedaron otros cuatro hijos bajo el cuidado de sus familiares, mientras los padres permanecen en Arequipa concentrados en la salud de Jordan.