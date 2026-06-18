Una estudiante de 12 años llegó llorando y aterrada a su vivienda luego de que, según denunció su padre, dos sujetos a bordo de un auto se detuvieran cerca de ella, retrocedieran y comenzara a seguirla cuando retornaba del colegio Florentino Portugal, ubicado en el distrito de Sabandía.

El hecho ocurrió cuando la menor caminaba por una zona cercana a su vivienda, en el sector conocido como ampliación La Isla, luego de salir de clases. De acuerdo con el padre de familia, la niña suele desplazarse por las gradas del sector para evitar caminar por zonas más desoladas por los alrededores del cementerio municipal, precisamente por seguridad. Sin embargo, la noche del martes fue interceptada a una cuadra de su casa.

“Mi hija llegó totalmente aterrada. Estaba llorando, se abrazó a mi esposa y nos contó que un auto se había parado y le habían dicho palabras obscenas y si no fuera por vecinos que estaban cerca se la hubieran llevado”, relató el padre de familia.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad que los vecinos tienen instaladas en sus vivienda su seguridad dato que la que colocó la municipalidad no funciona. “Esa cámara está de pinta, no funciona. Nosotros queremos seguridad. ¿Cómo se logra la seguridad? Con cámaras, con vigilancia, con patrullaje de la policía y serenazgo”, reclamó.