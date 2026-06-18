El alcalde distrital de Sapallanga, Miguel Paitán, informó que el botadero del distrito enfrenta limitaciones técnicas y legales que dificultan una intervención integral, debido a que el terreno pertenece a la comunidad campesina.

La autoridad recordó que la comuna heredó una multa superior al millón de soles impuesta por el organismo fiscalizador (OEFA) y señaló que, pese a ello, se realizan trabajos periódicos de cobertura y manejo de residuos con maquinaria limitada. “Estamos haciendo todo lo imposible para mantener nuestro botadero y evitar mayores impactos”, sostuvo.

Paitán explicó que la municipalidad no puede ejecutar una inversión pública de mayor envergadura mientras el predio no sea transferido oficialmente, aunque indicó que se mantienen conversaciones con la comunidad para concretar una cesión o un acuerdo que permita mejorar el tratamiento de los residuos sólidos.

Asimismo, recordó que el actual espacio deberá cerrarse en los próximos años conforme a las disposiciones ambientales vigentes.