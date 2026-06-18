Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este jueves 18 de junio frente a la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0366, el movimiento telúrico ocurrió a las 06:29:40 horas y tuvo una profundidad de 58 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0366

Fecha y Hora Local: 18/06/2026,06:29:40

Magnitud: 3.7

Profundidad: 58 km

Latitud: -11.12

Longitud: -77.96

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 39 km al O de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/8pPNvJRT4W — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 18, 2026

Epicentro se ubicó a 39 kilómetros al oeste de Huacho

El epicentro del sismo se localizó a 39 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura. El IGP precisó que la intensidad del movimiento fue de II-III en la ciudad de Huacho.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del evento sísmico.

El Instituto Geofísico del Perú recordó que el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo, por lo que recomendó a la población mantener preparada una mochila de emergencia y participar en simulacros de prevención.

Datos clave

Fecha: jueves 18 de junio de 2026.

Hora: 06:29:40 a. m.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: 58 kilómetros.

Epicentro: 39 kilómetros al oeste de Huacho.

Provincia: Huaura.

Región: Lima.

Intensidad: II-III en Huacho.

Fuente: Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).