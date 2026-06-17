La Municipalidad Provincial del Callao presentó un Plan de Movilidad Urbana (PMU) que contempla la puesta en marcha de un sistema de transporte similar al Metropolitano.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), busca optimizar los desplazamientos de la población y acompañar el crecimiento de la ciudad.

El alcalde César Pérez señaló que este plan servirá como una guía para impulsar proyectos de transporte público de gran escala y alto nivel técnico. Además, indicó que la propuesta apunta a reducir los tiempos de viaje y los costos de traslado de los ciudadanos mediante una red integrada.

Dentro de las obras previstas figuran cuatro líneas de metro, tres corredores de buses de tránsito rápido, 25 ejes con carriles exclusivos para buses y un teleférico.

De acuerdo con lo anunciado, estas iniciativas requerirían una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares y fortalecerían la conexión con el sistema de transporte de Lima Metropolitana.