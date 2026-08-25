Los padres de familia del colegio Los Dinámicos protestaron ayer y hoy para pedir el retiro de una docente del nivel inicial, a quien acusan de presuntos maltratos físicos y psicológicos contra niños de tres años. Según los padres, algunos menores habrían regresado a sus hogares con moretones en los brazos y mostraron rechazo a volver a las aulas.

Ante esta situación, los padres decidieron no enviar a sus hijos al colegio desde el lunes y buscar la intervención de la dirección del colegio, en el distrito de Majes en la provincia de Caylloma.

Ayer, una comitiva de padres acudió a la UGEL La Joya para presentar su reclamo. Sin embargo, aseguraron que los especialistas manifestaron desconocer lo que ocurría en el plantel, pese a que previamente habían presentado la queja ante la dirección del colegio y también habían recurrido a la Municipalidad Distrital de Majes.

Al no obtener una respuesta que atendiera sus reclamos, los padres volvieron a protestar hoy en los exteriores de la institución educativa.

Ante la continuidad de las manifestaciones, la directora de la UGEL La Joya, María Elena Salinas junto con especialistas de la entidad; el director del colegio; la alcaldesa de Majes, Gladys Condori, y otros funcionarios, se reunieron hoy para conocer los reclamos de las familias y asumir medidas de solución.

Los padres esperan que se investiguen los hechos y se determine qué ocurrió con los menores. Su principal pedido es que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los niños mientras se esclarecen las acusaciones contra la docente.