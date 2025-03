Por: Darío Román Casanova

Decenas de padres de familia de la Institución Educativa Inicial Chala Sur tomaron el frontis del colegio con pancartas y gritos de protesta, exigiendo al Gobierno Regional de Arequipa la culminación inmediata de la obra de mantenimiento, que quedó abandonada desde agosto del año pasado.

La obra, que inició el 28 de mayo con un presupuesto de más de 698 mil soles, debía mejorar las condiciones del plantel para que los niños estudien en un ambiente adecuado. Sin embargo, hoy solo quedan estructuras inconclusas, materiales tirados y una escuela en total abandono.

No obstante, lo que ha desatado la ira de los padres fue la declaración de la residente de obra, quien afirmó que desconocía que las clases comenzaban el 17 de marzo y que pensaba que iniciarían a finales de abril.

“¿Acaso nuestros niños no importan? ¿Cómo es posible que ni siquiera sepan cuándo empiezan las clases? ¡Es una burla!”, exclamó con indignación Emelyn Osorio, madre de un niño afectado.

Por su parte, Héctor, otro padre de familia, denunció que los pequeños están estudiando en condiciones deplorables, sin aulas adecuadas ni seguridad. “No es justo que nuestros hijos tengan que pasar por esto. Nos prometieron un colegio renovado, pero solo han dejado ruinas”, afirmó.

ADVIERTEN MEDIDAS ESTRICTAS

Con pancartas en mano y al grito de “¡Nuestros niños no pueden esperar más!”, los manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta recibir un compromiso firme de las autoridades. “Si en los próximos días no hay solución, tomaremos medidas más drásticas. No vamos a permitir que jueguen con la educación de nuestros hijos”, señalaron.

Toda la comunidad de Chala espera una respuesta del Gobierno Regional de Arequipa, que hasta el momento no ha dado explicaciones claras sobre la paralización de la obra ni una fecha para su reanudación.