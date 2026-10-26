Los padres de familia del colegio inicial Villa Don Jorge, en la provincia de Camaná, protestaron hoy en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para exigir el cambio de la directora, debido a una serie de reclamos relacionados con la falta de rendición de cuentas sobre los recursos económicos de la institución y presunto maltrato a los niños.

Los manifestantes señalaron a Camaná Go que desde el año pasado solicitan información sobre el uso del presupuesto que transfiere el Ministerio de Educación (Minedu) para el mantenimiento del plantel. También cuestionaron el cobro de 70 soles por matrícula durante este año, pese a que este trámite es gratuito en las instituciones educativas públicas.

Según explicaron los padres, la dirección justificó el cobro en que la directiva de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) recién se conformó en marzo de este año. Sin embargo, los padres exigen que se les informe cuánto y cómo se utilizaron los recursos recaudados y el dinero destinado al mantenimiento del colegio.

Otro de los motivos de preocupación es el temor de que sus hijos puedan sufrir maltrato psicológico por parte de la directora, quien también se desempeña como docente. Los padres consideran que el malestar generado por sus reclamos podría afectar el trato hacia los menores.

Ante esta situación, acudieron a la UGEL Camaná para solicitar la intervención de las autoridades educativas y el cambio de la directora.