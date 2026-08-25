Panamericana Sur: Derrumbe vuelve a bloquear la carretera en Ocoña

Los derrumbes continúan afectando la Panamericana Sur. Esta madrugada y durante la mañana se registraron dos desprendimientos de rocas en el sector del túnel La Planchada, en Ocoña, provincia de Camaná, obligando al cierre temporal de ambos carriles y dejando vehículos varados en los dos sentidos de la carretera.

El último desprendimiento ocurrió después de las 8:00 horas, a la altura del kilómetro 770, donde las rocas cayeron sobre la vía. Personal y maquinaria de Provias trabajan en la limpieza del tramo para retirar el material y permitir nuevamente el paso de los vehículos.

El tránsito en este sector ya se mantenía restringido debido a los trabajos que se ejecutan luego del huaico que la semana pasada interrumpió el tránsito en la Panamericana Sur entre Atico y Ocoña.

El paso vehicular recién fue habilitado de manera restringida el último sábado, pro se continuaban realizando labores de limpieza, mantenimiento de cunetas y señalización.

Provías prevé concluir los trabajos de recuperación total de la vía este miércoles, siempre que no se registren nuevos deslizamientos. Una vez culminada la limpieza del material desprendido hoy, se habilitará el paso vehicular por un solo carril y posteriormente el tránsito será restablecido en ambos carriles.