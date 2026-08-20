Por quinto día consecutivo, el tránsito en el tramo Atico-Ocoña de la Panamericana Sur continúa restringido tras los huaicos y deslizamientos de rocas, situación que no solo afecta a los transportistas de carga pesada, sino a los pasajeros, quienes se ven obligados a cruzar a pie arriesgando su vida.

El bloqueo se registra entre los kilómetros 728 y 731, en la provincia de Caravelí, donde decenas de pasajeros optan por esta medida, en una caminata de casi tres horas sobre lodo y rocas que los expone al riesgo de resbalar y caer por el barranco.

En videos se observa cómo las personas, ante la lenta rehabilitación de la vía, deciden avanzar incluso con niños en brazos y sin zapatos para llegar a su destino.

DRAMA EN VIAJEROS

Es el caso de una paciente oncológica que permanece varada en Atico y señaló que este jueves saldría a pie junto a otros viajeros para buscar ayuda. Advirtió que están dispuestos a “arriesgar sus vidas” ante la falta de una solución.

La pasajera, quien se dirige a Tacna para visitar a su madre, también relató que necesita tomar sus medicamentos. “No nos podemos quedar una semana más. Mañana vamos a tener que salir a buscar ayuda”, expresó a Latina Noticias.

Asimismo, se reportó que una mujer gestante tuvo que ser evacuada de urgencia tras presentar complicaciones durante su embarazo.

A su vez, debido a que ya es el quinto día y aún no se restablece el tránsito, algunos buses que venían del norte decidieron regresar.

Camiones enterrados por los huaicos en la Panamericana Sur, en el tramo Atico-Ocoña. Foto: Municipalidad Provincial de Caravelí.

Buses y camiones enterrados los huaicos en la Panamericana Sur, en el tramo Atico-Ocoña. Foto: Municipalidad Provincial de Caravelí.

Buses y camiones enterrados los huaicos en la Panamericana Sur, en el tramo Atico-Ocoña. Foto: Municipalidad Provincial de Caravelí.

Camión cargado de frutas cayó a un barranco a orillas del mar, tras el huaico en la Panamericana Sur, Atico-Ocoña. Foto: Difusión.

UNA SEMANA MÁS PARA REHABILITAR LA VÍA

Al respecto, el alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, informó que los trabajos de limpieza en el sector registran solo 30% de avance, quedando 70% del material acumulado por retirar. Estimó que la vía tomaría al menos una semana más en ser rehabilitada por la gran cantidad de lodo y piedras.

Soto solicitó al Gobierno el envío urgente de maquinaria para habilitar la ruta alterna Calaveritas-Caravelí-Atico. Así también, pidió a los pasajeros evitar cruzar este tramo, ya que ponen en riesgo su vida. “La semana siguiente recién se va a liberar. Hemos visto tres máquinas por frente que avanzan a un ritmo de 6 metros por día y son 10 km que se deben liberar”, indicó a Correo.

Debido a este bloqueo, la autoridad edil expuso que la población de la región “sufrirá” por la escasez del combustible, verduras, frutas y carnes, al ser considerada la única vía de alimentación a Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Madre de Dios, Bolivia y Chile. “No solo afecta a los 60 mil habitantes de Caravelí, sino en general”, refirió.

En la zona, al menos 30 vehículos están enterrados, entre ellos camiones de carga pesada, buses y camionetas. Incluso un camión cargado de piñas cayó a pocos metros del mar, y otro que transportaba pollo quedó varado con parte de su carga, muriendo por la demora.

Mientras las autoridades aseguran que los trabajos de despeje continúan de manera ininterrumpida, pasajeros varados en el lugar sostienen que el paso no se restablecerá antes de siete días, pues la maquinaria pesada no logra ingresar debido a los derrumbes constantes. La PNP mantiene la custodia del puente Ocoña para ordenar la circulación de vehículos y resguardar la seguridad de los pasajeros mientras se aguarda una respuesta ante los pedidos de ayuda humanitaria.

VIDEO: PASAJEROS ARRIESGAN SU VIDA AL CRUZAR LA PANAMERICANA SUR

VIDEO: MIGUEL TORRES AYALA