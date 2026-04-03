Un video difundido el 31 de marzo, además, de observarse la entrega de dinero presuntamente irregular, también se observa al alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, conversando con un empresario supuestamente ligado al negocio de paneles publicitarios, ha desatado una nueva controversia política por la instalación de propaganda electoral del partido Renovación Popular, ante la sospecha de que no se habrían seguido los canales formales.

En la grabación se escucha al empresario afirmar que “Víctor Hugo Rivera (alcalde de Arequipa) quiere que lo apoye con paneles” y que se proyectaba entregar diez estructuras “como asociación”. Ante ello, Bolliger responde asegurando: “Nosotros vamos a ganar, seremos gobierno con López Aliaga (...). Acuña no va a pasar la valla”, lo que ha elevado las sospechas de una posible coordinación irregular para favorecer al grupo político.

Paneles publicitarios de candidatos bajo la lupa tras el video del alcalde de Yanahuara (Foto: Omar Cruz)

La regidora Pamela Díaz sostuvo que aproximadamente el 80% de los paneles políticos instalados en Yanahuara corresponden a Renovación Popular, situación que considera inusual. Por ello, solicitó a la Fiscalía y a la Contraloría determinar quiénes financiaron dichas estructuras y si fueron declaradas en los informes económicos de campaña.

CANDIDATOS RESPONDEN

Desde Renovación Popular, el candidato al Senado, Ricardo Ramírez Del Villar, señaló que tendría al menos 15 paneles instalados solo en Yanahuara y más de 20 en otras zonas de la ciudad. Sin embargo, reconoció que no recuerda cuánto pagó por la colocación.

En contraste, el candidato a Diputado, Christian Aranda, indicó que lleva adelante una campaña austera debido a limitaciones económicas. No obstante, aparece junto a Ramírez Del Villar en paneles de gran formato. “Por eso hacemos juntos la campaña, es parte de una estrategia”, explicó. Aranda negó que Bolliger haya aportado económicamente: “Ni a mi persona ni al partido. Puede querer apoyar, pero es alcalde”, afirmó.

Los reportes financieros de Renovación Popular en Arequipa deberían reflejar los pagos por la instalación de paneles. En una situación similar se encuentran las candidatas Zonia Condori Quispe, Yngrid Andia Concha y Sandra Quilla Fernández, quienes declararon gastos en publicidad exterior sin detallar los montos ni proveedores.

FISCALÍA INVESTIGA VARIOS DELITOS

Ante los indicios, el fiscal provincial Manuel Aquino Flores, del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, abrió investigación preliminar por presuntos delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y negociación incompatible.

Fiscalía investiga a alcalde de Yanahuara por presuntos delitos de corrupción (Foto: Omar Cruz)

La actuación fiscal se fundamenta en el video grabado en diciembre del 2025, donde se observa a Bolliger recibiendo dinero, presuntamente entregado por Roberto Aguirre, empresario vinculado al rubro de paneles publicitarios.