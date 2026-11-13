Una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo acompañará al papa León XIV durante todos sus desplazamientos aéreos por el Perú. LATAM Airlines, aerolínea oficial encargada de transportar al pontífice durante su visita, incorporó un retrato del patrono del norte peruano en la cabina de la aeronave, frente a la primera fila, donde estará ubicado el asiento reservado para el Santo Padre.

Este detalle simbólico podrá ser observado por León XIV desde su primer vuelo con destino a Chiclayo, ciudad donde desarrollará una intensa agenda pastoral y religiosa este viernes 13 y sábado 14 de noviembre. La imagen permanecerá en la aeronave durante los recorridos programados entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además del vuelo de retorno del pontífice a Roma.

La presencia del santo en el avión tiene un significado especial por la relación histórica y espiritual que une a ambas figuras. Al igual que el papa León XIV, Santo Toribio de Mogrovejo nació fuera del Perú, pero encontró en territorio nacional el escenario de su trascendental labor evangelizadora. Como segundo arzobispo de Lima, recorrió miles de kilómetros para llevar el mensaje cristiano a las comunidades indígenas.

La iniciativa también coincide con la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, celebración que tiene especial relevancia en la región Lambayeque. Precisamente, durante su estadía en Chiclayo, el papa León XIV visitará el santuario de Zaña, donde se veneran las reliquias del santo y presidirá el acto de clausura del Año Jubilar dedicado al patrono del norte peruano.

La agenda del pontífice en Chiclayo comenzará con una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, donde se espera la participación de alrededor de un millón de fieles. También visitará la capilla de San Óscar Arnulfo Romero, en el barrio La Victoria. Para el sábado está prevista la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y un viaje en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

De esta manera, el retrato de Santo Toribio de Mogrovejo se convierte en un símbolo del vínculo entre la visita de León XIV y la historia religiosa del norte peruano. La presencia de la imagen a bordo de la aeronave acompañará al pontífice durante su recorrido nacional.