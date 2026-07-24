La Parada Cívico Militar por el 205 Aniversario de la Independencia del Perú se realizará este sábado 25 de julio desde las 8:00 de la mañana en la Av. Independencia de Arequipa. En el desfile participarán alrededor de 36 delegaciones, distribuidas en tres agrupamientos que recorrerán la principal vía de la ciudad.

El recorrido se iniciará en la primera cuadra de la Av. Independencia y culminará en la intersección con la calle García Carvajal.

TRES AGRUPAMIENTOS

El primer agrupamiento estará dedicado a la identidad y cultura de Arequipa. Abrirá el desfile la tradicional danza de la pampeña, seguida por el carnaval arequipeño, cuyos integrantes portarán los símbolos patrios. También participarán la Asociación de Caballos Peruanos de Paso y el Club del Perro Peruano, resaltando las expresiones culturales y tradiciones del país.

El segundo agrupamiento estará conformado por instituciones públicas y privadas. Ingresará con una escolta conjunta y la delegación del Bicentenario. Posteriormente desfilarán las entidades vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y la Gerencia Regional de Educación, junto con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Entre las instituciones educativas que participarán figuran los colegios ganadores de cada jurisdicción, como la Institución Educativa Almirante Miguel Grau y la Institución Educativa Carlos W. Sutton, representando a la UGEL La Joya. Por la UGEL Sur desfilarán, entre otras, la Gran Libertador Simón Bolívar y Paola Frassinetti Fe y Alegría, mientras que la UGEL Norte estará representada por las instituciones Juana Cervantes de Bolognesi y Honorio Delgado Espinoza.

También integrarán este agrupamiento el Gobierno Regional de Arequipa, la Gerencia Regional de Salud, la Municipalidad Provincial de Arequipa, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja Peruana, la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica de Santa María, además de institutos superiores como Tecsup, Flavisur, CMAC e ITEP. El bloque cerrará con la banda de músicos de la Institución Educativa Independencia Americana.

Al finalizar este segundo agrupamiento se realizará la premiación de las instituciones educativas ganadoras del desfile. Según la organización, esta ceremonia tendrá una duración máxima de siete minutos para no retrasar el desarrollo de la actividad.

El tercer agrupamiento corresponderá al desfile militar. Estará encabezado por una escolta conjunta y contará con la participación de reservistas, el Colegio Militar Francisco Bolognesi, delegaciones de la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la III División del Ejército y la Policía Nacional del Perú, que cerrará la parada cívico militar con la exhibición de sus unidades motorizadas.

Como parte del plan logístico, los vehículos del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos serán ubicados en las cuadras 2, 3 y 4 de la avenida Mariscal Castilla, desde donde ingresarán al recorrido.

Además, para atender cualquier emergencia durante el evento, se instalarán cinco puestos de atención médica a lo largo de la avenida Independencia, donde se brindará asistencia tanto a los escolares participantes como al público asistente.