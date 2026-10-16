La construcción de la nueva iglesia de Majes permanece paralizada por falta de presupuesto. Para reunir los recursos que permitan retomar los trabajos, la parroquia Nuestra Señora de Chapi realizará una rifa el próximo 31 de octubre, con 65 premios, entre ellos dos lotes de terreno.

El párroco Pascual Corahua informó a Majes TV Canal 33 que la obra se encuentra en la etapa de cimentación y que, una vez realizado el sorteo, esperan reunir el dinero necesario para continuar con la edificación y cubrir los pagos de los trabajadores.

La rifa se desarrollará en el complejo Las Malvinas, en El Pedregal. Los boletos cuestan S/ 12 y se pueden adquirir en la parroquia. Además, los feligreses cuentan con talonarios enumerados para apoyar con la venta.

Entre los premios más importantes figuran dos lotes de terreno, uno ubicado en Villa Paisajista y el otro en el fundo Haway. También se sortearán tres refrigeradoras, una moto lineal, un juego de sala, cocinas, lavadoras, televisores, licuadoras, planchas, sacos de arroz y otros premios sorpresa.

Corahua explicó que los avances de la obra han sido posibles gracias al apoyo de los propios feligreses, quienes han donado varillas de acero de distintos grosores, bolsas de cemento y dinero. Incluso, con sus aportes, lograron reunir fondos para comprar 1.500 bolsas de cemento.

Sin embargo, estos recursos no han sido suficientes para continuar con los trabajos. Por ello, la parroquia espera que la venta de boletos permita recaudar el dinero que falta y evitar que la construcción permanezca paralizada por más tiempo.