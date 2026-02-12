El Gobierno Regional de Arequipa paralizó la obra de transitabilidad vial Los Cuatro Pueblos, en Mollendo, provincia de Islay por la falta de materiales como cemento, agregados y equipos como la autohormigonera. Según el GRA, los materiales se encuentran en proceso de abastecimiento, pero no precisa el plazo de paralización.

La paralización de la obra que consiste en el adoquinado, construcción de veredas, bermas y jardinería ocasionó la suspensión de los obreros, quienes protestaron para pedir la continuidad del vínculo laboral.

Sin embargo, según el GRA, resaltó que no se puede mantener al personal, porque ello significaría el perjuicio económico del Estado e incremento del costo de la obra, la cual está valorizada en 36 millones de soles. La planilla mensual de la obra, según el GRA, supera los 650 mil soles.

A través de una nota de prensa, el GRA comunicó que los obreros a través del comité de obras del Sindicato de Construcción Civil paralizaron en reiteradas veces bajo la modalidad de “brazo caído”, protesta que consistió en la suspensión parcial de las jornadas laborales.

Pese a estas horas no laboradas, los obreros exigirían el pago completo de las jornadas laborales. La obra supera el 70% de avance.

