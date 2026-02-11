Katherine Reto Montalbán, de 35 años, y su pareja Alex Pérez Peralta, de 41 años de edad, fueron internados esta madrugada en el hospital Honorio Delgado Espinoza debido a la graves lesiones que sufrieron durante la deflagración de un balón de gas, ocurrido ayer en el anexo minero de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcarcel, en la provincia de Camaná.

Tras el accidente ocurrido a las 8 de la mañana de ayer, al interior de su taller de mecánica ubicado en la calle Chaparral 1, Secocha, los heridos fueron trasladados al centro de salud de la zona y de allí derivados al hospital de Camaná.

Sin embargo, debido a las quemaduras de segundo grado y otras lesiones graves en el cuerpo, ambos fueron referidos al nosocomio regional, Alex Pérez se cuenta sumamente delicado en el área de Trauma Shock, mientras que su pareja permanece sobre una camilla a la espera de su evaluación por los especialistas en cirugía plástica.

El hermano de Alex Pérez dijo desconocer cómo es que se produjo el terrible accidente que, además, causó cuantiosos daños materiales y el inmueble quedó inclinado.

