Paro de transportistas en Arequipa: Bloqueo de calles y suspensión de labores

El paro de transportistas de las seis concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) provocó hoy la suspensión de las labores educativas presenciales en Arequipa, debido a la escasez de unidades de transporte público. Mientras tanto, los conductores bloquean vías en distintos puntos de la ciudad y buscan impedir que vehículos informales continúen brindando el servicio.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) dispuso que las instituciones educativas desarrollen sus actividades de manera virtual ante las dificultades que enfrentan estudiantes y docentes para trasladarse. En caso de que las clases no puedan realizarse de forma remota, las horas perdidas serán recuperadas de acuerdo con lo que se coordine con las UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur.

Gerencia de Educación suspendió las labores presenciales

La paralización ocurre luego de que los representantes de las seis concesionarias no tuvieron acuerdos ayer con la Municipalidad Provincial de Arequipa, pese a 9 horas de diálogo. Los transportistas sostienen que el pasaje adulto debe mantenerse en S/1.30 debido, principalmente, al incremento del precio del combustible que utilizan sus unidades.

NUEVO TRATO DIRECTO FRACASA

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, como parte de las alternativas para solucionar el conflicto, se planteó iniciar un nuevo procedimiento de trato directo, pero este tendría que cumplir las formalidades previstas en los contratos de concesión.

La comuna argumentó que este procedimiento tendría como punto de partida el retorno del pasaje adulto a S/1.00. Alega que no sería posible iniciar un nuevo trato directo mientras la tarifa vigente se mantenga en S/1.30, debido a que justamente ese monto es uno de los aspectos que se pretende evaluar.

Sin embargo, durante la reunión, los concesionarios propusieron que mientras dure el procedimiento de trato directo se mantenga el pasaje adulto en S/1.30. La municipalidad rechazó esta propuesta al considerar que no podría aplicarse una tarifa que, precisamente, será materia de evaluación durante el procedimiento.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Arequipa

Los transportistas también plantearon que el trato directo se aperture y concluya en un solo día. La Municipalidad Provincial de Arequipa descartó esta posibilidad al señalar que se trata de un procedimiento que debe cumplir determinadas etapas y no puede resolverse en cuestión de horas.

Los dirigentes de las concesionarias señalaron que la alcaldesa provincial de Arequipa no participó directamente en la mesa de diálogo. Indicaron que las reuniones estuvieron a cargo del gerente municipal y del gerente de Transportes, con quienes permanecieron desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche sin alcanzar un acuerdo.

Los conductores insisten en que el costo de operación de las unidades aumentó debido al precio del combustible y sostienen que el pasaje de S/1.30 responde a esta situación.

BLOQUEOS EN VÍAS Y ESCASEZ DE BUSES

Durante las primeras horas del paro, grupos de transportistas se concentraron en diferentes sectores de Arequipa. En la avenida Huallaga, en Cerro Colorado, algunos manifestantes se movilizaron para impedir que vehículos informales continúen prestando el servicio. Incluso se reportó que a algunas unidades les bajaron las llantas y obligaron a los pasajeros a bajarse de las unidades.

La falta de transporte también se siente en otros sectores. En Hunter se registra escasez de vehículos, mientras que las unidades de la empresa Señor de Luren, que operan en Paucarpata, tampoco estarían cubriendo su recorrido hacia el cono norte de la ciudad.

La paralización genera dificultades principalmente para trabajadores y ciudadanos que necesitan movilizarse. Aprovechándese de esta situación, el transporte informal cobra hasta 4 soles de Cono Norte al puente Grau. La situación es complicada durante las fiestas de Arequipa por el 486 aniversario.