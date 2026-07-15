Partido Todo con el Pueblo queda fuera de las Elecciones Regionales en Arequipa

El Partido Político Todo con el Pueblo, del expresidente Pedro Castillo Terrones, se convierte en la primera organización política en quedar fuera de las Elecciones Regionales en Arequipa tras presentar una lista con solo 24 de los 34 candidatos exigidos para el Gobierno Regional.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa declaró improcedente la solicitud de inscripción presentada por la agrupación política, debido a que esta no cumplía con los requisitos exigidos.

Entre estos incumplimientos se encuentra una lista incompleta, además de, la no presentación del acta de elección interna, del plan de gobierno y su respectivo cuadro resumen.

A esta situación se le suma que de los 24 candidatos presentados, solo uno de ellos adjuntó la declaración jurada de consentimiento de participación, la misma que se encuentra sin huella ni firma. Tampoco se adjuntaron las hojas de vida ni las tasas de pago correspondientes.

Esta lista estaba encabezada por la docente María Luisa Flores Carrera, quien es una de las tres candidatas mujeres para el Gobierno Regional.

Cabe señalar que entre la presentación de la solicitud (19 de junio) y la notificación de la resolución de improcedencia (14 de julio) el Partido Político Todo con el Pueblo no presentó recurso alguno para la reapertura del sistema para completar el trámite.