Para este sábado 9 de agosto se promociona a través de las redes sociales el IV Pasacalle “Luces de la Candelaria”, el cual es organizado por la Asociación de Puno, pero según la Municipalidad Provincial de Arequipa, este despliegue de danzas no cuenta con el permiso respectivo.

Según la promoción, el recorrido será por las calles del Centro Histórico, partiendo de la intersección de la calle Juan de la Torre con Jerusalén, continuar por San Juan de Dios hasta la intersección de la Av. Olímpica.

El gerente de Centro Histórico y Zona Monumental, Ramiro Damiani, confirmó a Correo que no se emitió ninguna autorización, por lo que no podrían solicitar las garantías a la Subprefectura Provincial de Arequipa. El prefecto regional, Francis Alarcón confirmó que este pasacalle no tiene garantías y no se permitirá la realización de actividades sin permisos.

La municipalidad de Arequipa, a través de un comunicado, recordó que para el uso de los espacios públicos se debe solicitar los permisos, con el fin de garantizar orden y seguridad. Además, se debe realizar el plan de desvío de tránsito vehicular para evitar la congestión.

Cabe recordar que, en otros años, las diferentes delegaciones de sayas, caporales, morenadas y más, realizaron sus pasacalles nocturnos, sin autorización alguna, causando gran congestión vehicular.