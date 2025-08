Las ollas comunes se encargarán de preparar el desayuno y almuerzo para los aproximadamente 3 mil danzarines que llegarán a Arequipa para participar en el Pasacalle Regional Cantemos Bailemos 2025, que organiza el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), debido al 485° Aniversario de la Ciudad Blanca.

El presidente de la comisión organizadora y gerente de Desarrollo e Inclusión Social del GRA, José Isuiza Prado, informó que coordinan con una representante de las ollas comunes, quien a su vez convocará a otras para garantizar el desayuno y el almuerzo de los danzarines en la Av. Independencia el 2 de agosto.

Cabe recordar que las delegaciones integradas por escolares, pobladores, docentes, entre otros arriban hoy desde diferentes distritos y provincias, con el fin de participar en el pasacalle de saludo a Arequipa.

DEUDA

Sin embargo, debido al antecedente del GRA, de no pagar su deuda de 19 mil soles a la emprendedora Rosemary Vargas por proveer 4 mil polladas en el pasacalle del 2024, Correo consultó el monto y el plazo en que se pagará a estas organizaciones, considerando que ellos subsisten con los ingresos del día a día, apoyando a las personas vulnerables, sin la intención de lucrar con los alimentos.

Sin embargo, el funcionario no respondió esta pregunta, por el contrario, mostró su malestar y ante la insistencia, indicó “que no harán el perro muerto”. Es decir, que no dejarán de pagar, pero tampoco explicó la modalidad de pago, considerando que para el Estado, los proveedores deben cumplir ciertos requisitos como tener RUC, personería jurídica.

Antes de cortar la comunicación, Isuiza aseguró que hay ollas comunes que obtuvieron su RUC con el apoyo de la Gerencia Regional de Producción. Sin embargo, el representante de las ollas comunes, Abel Capira, señaló que al ser organizaciones solidarias, aún no cuentan con este documento, ni personería jurídica.

PRESUPUESTO

El GRA destinó 200 mil soles de presupuesto para la organización del pasacalle regional.